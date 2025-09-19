CG News: शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन! हटाए गए 2 अफसर पद… CM की मंजूरी के बाद हड़कंप

CG News: राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ दो अफसरों की सेवा समाप्त कर दी हैं। ये अफसर साक्षरता मिशन प्राधिकरण में सहायक संचालक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। दोनों अफसर संविदा पर कार्यरत थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने प्रशांत कुमार पाण्डेय और दिनेश कुमार टॉक की सेवाएं समाप्त कर दी है।
CG News: मिशन संचालक ने आदेश के मुताबिक परिपत्र के प्रावधानों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत की गई है। मिशन संचालक ने अपने आदेश में कहा कि प्राधिकरण ने आवश्यकता और प्रदर्शन का आकलन करने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।