रायपुर

CG News: शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन! हटाए गए 2 अफसर पद… CM की मंजूरी के बाद हड़कंप

CG News: छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने साक्षरता मिशन प्राधिकरण में पदस्थ दो संविदा अफसरों की सेवा अचानक समाप्त कर दी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)
शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

CG News: राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ दो अफसरों की सेवा समाप्त कर दी हैं। ये अफसर साक्षरता मिशन प्राधिकरण में सहायक संचालक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। दोनों अफसर संविदा पर कार्यरत थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने प्रशांत कुमार पाण्डेय और दिनेश कुमार टॉक की सेवाएं समाप्त कर दी है।

CG News: मिशन संचालक ने आदेश के मुताबिक परिपत्र के प्रावधानों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत की गई है। मिशन संचालक ने अपने आदेश में कहा कि प्राधिकरण ने आवश्यकता और प्रदर्शन का आकलन करने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।

19 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन! हटाए गए 2 अफसर पद… CM की मंजूरी के बाद हड़कंप

