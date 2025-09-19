CG News: शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन! हटाए गए 2 अफसर पद… CM की मंजूरी के बाद हड़कंप

CG News: राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ दो अफसरों की सेवा समाप्त कर दी हैं। ये अफसर साक्षरता मिशन प्राधिकरण में सहायक संचालक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। दोनों अफसर संविदा पर कार्यरत थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने प्रशांत कुमार पाण्डेय और दिनेश कुमार टॉक की सेवाएं समाप्त कर दी है।