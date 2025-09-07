निगम-मंडलों में बचे हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट, कभी भी जारी हो सकती है तीसरी सूची

CG News: प्रदेश के निगम-मंडलों और आयोगों में अभी तक बहुत से पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां बाकी हैं। इन पदों पर नियुक्ति का इंतजार भाजपा के दावेदार कार्यकर्ता पिछले एक साल से कर रहे हैं। ( CG News ) भाजपा सरकार ने निगम-मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बाकी पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं की है। बता दें कि करीब 50 से अधिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां बाकी हैं। अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां करने का आश्वासन भाजपा ने दावेदार कार्यकर्ताओं को दिया था। निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति को तीन माह से अधिक हो गए हैं। अध्यक्षों ने कार्यभार संभालकर काम भी शुरू कर दिया है।