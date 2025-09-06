CG News: रायपुर सेंट्रल जेल में रसूखदार बंदियों को वीआईपी सुविधाएं, आंबेडकर अस्पताल में भी बार-बार हो रहे भर्ती

CG News: जेल में चाकूबाजी, मर्डर जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जेल में बदमाशों के बीच गैंगवार के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ माह पहले टिकरापारा और मौदहापारा के बदमाशों के बीच जेल में चाकूबाजी हो गई थी। इसके बाद दूसरे पक्ष ने जेल के बाहर गोली चलवा दी थी। इससे पहले भी जेल में कई बार मर्डर की घटना हो चुकी है। विदेशी मूल के बंदी की खुदकुशी का मामला भी सामने चुका है। पिछले दिनों युवा कांग्रेस के पूर्व नेता पर भी जेल में हमला हुआ था।