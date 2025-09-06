Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: रायपुर सेंट्रल जेल में रसूखदार बंदियों को वीआईपी सुविधाएं, आंबेडकर अस्पताल में भी बार-बार हो रहे भर्ती

CG News: जेल में चाकूबाजी, मर्डर जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जेल में बदमाशों के बीच गैंगवार के कई मामले सामने आ चुके हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2025

जेल अस्पताल में रसूखदार बंदियों को वीआईपी सुविधाएं (Photo source- Patrika)
जेल अस्पताल में रसूखदार बंदियों को वीआईपी सुविधाएं (Photo source- Patrika)

CG News: रायपुर सेंट्रल जेल में रसूखदार बंदियों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा बाहर भी बंदियों को उपचार के नाम पर आंबेडकर अस्पताल में एक-एक माह तक भर्ती रखा जा रहा है। जेल के भीतर चल रही अव्यवस्था और भर्राशाही के खिलाफ जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता से हेमंत शाह ने लिखित शिकायत की है।

अपनी शिकायत में उन्होंने बताया है कि जेल के आधा दर्जन बंदी उपचार के नाम पर आंबेडकर अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इन्हें पहले जेल अस्पताल में कुछ भर्ती रखते हैं। फिर उन्हें गंभीर बताकर आंबेडकर भेज दिया जाता है। जेल मेनुअल के मुताबिक किसी मरीज को 10 दिन से अधिक रखने की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड में उसे प्रस्तुत किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Crime News: रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी, युवक को 1 दर्जन बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत
रायपुर
Crime News: रायपुर में एकबार फिर चाकूबाजी, युवक को 1 दर्जन बदमाशों ने मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत

CG News: फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की मांग

शिकायतकर्ता के मुताबिक कुछ खास बंदियों को जेल अस्पताल में जाने की अनुमति दे दी जाती है। उन्हें कूलर की सुविधा, डॉक्टर कक्ष में खाना खाने और मोबाइल से बातचीत की सुविधा देने की भी चर्चा है। जबकि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर को मोबाइल रखने की मनाही है।

इस पूरे खेल के पीछे डॉक्टर सहित अस्पताल के अन्य स्टॉफ को जिम्मेदार बताया है। शिकायतकर्ता शाह ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जेल में भारी अनियमितता और खास बंदियों को मोबाइल, विशेष भोजन, अस्पताल में भर्ती करने के नाम पर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की मांग की है।

दूसरे पक्ष ने जेल के बाहर चलवा दी थी गोली

CG News: जेल में चाकूबाजी, मर्डर जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जेल में बदमाशों के बीच गैंगवार के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ माह पहले टिकरापारा और मौदहापारा के बदमाशों के बीच जेल में चाकूबाजी हो गई थी। इसके बाद दूसरे पक्ष ने जेल के बाहर गोली चलवा दी थी। इससे पहले भी जेल में कई बार मर्डर की घटना हो चुकी है। विदेशी मूल के बंदी की खुदकुशी का मामला भी सामने चुका है। पिछले दिनों युवा कांग्रेस के पूर्व नेता पर भी जेल में हमला हुआ था।

Published on:

06 Sept 2025 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: रायपुर सेंट्रल जेल में रसूखदार बंदियों को वीआईपी सुविधाएं, आंबेडकर अस्पताल में भी बार-बार हो रहे भर्ती

