पति की प्रताड़ना से तंग आई पत्नी, महिला थाना में पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, जानें मामला…

पुलिस के मुताबिक कैलाशपुरी निवासी वर्षा गोस्वामी का अपने पति शिवम गोस्वामी के साथ अक्सर झगड़ा होता था। शिवम उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ि़त करता था। मारपीट और गाली-गलौज से तंग होकर उसने 9 सितंबर को अपने शरीर में पेट्रोल छिड़क लिया था। इसके बाद महिला थाना पहुंची और आग लगा ली। थाने में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने आग बुझाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वह करीब 70 फीसदी झुलस गई थी।