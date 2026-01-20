CG Online Satta: IPL ने बढ़ाया ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल! पॉश कॉलोनियों तक फैला नेटवर्क, आम जनता परेशान…

CG Online Satta: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सट्टे का अवैध कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। सट्टा किंग भले ही भूमिगत हो गए हों, लेकिन उनके गुर्गे गली-मोहल्लों, किराए के फ्लैटों और होटलों से बेखौफ होकर सट्टा खिला रहे हैं। जनता से रिश्ता लगातार पुलिस को इस अवैध गतिविधि के प्रति आगाह करता रहा है, इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में क्रिकेट सट्टा धड़ल्ले से संचालित हो रहा है।