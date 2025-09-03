छत्तीसगढ़ को मिलेगा पहला प्लास्टिक पार्क, साथ ही जल्द शुरू होंगे 4 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया

मंत्री ने बैठक में प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने को कहा। इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क और बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल हैं। मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार और फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समय सीमा के भीतर निराकृत करने को कहा।