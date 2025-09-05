Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

अनुशासनहीनता मामले में रविंद्र चौबे के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, PCC चीफ बैज से बंद कमरे में की बात, मची खलबली

CG Political News: सूत्रों का कहना है कि चूंकि कार्यकारिणी में अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित हुए हैं, इसलिए इसे अनुशासन समिति के पास जल्द भेजा जाएगा..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 05, 2025

CG Political news
रविंद्र चौबे के खिलाफ हो सकती है बड़ी कार्रवाई ( Photo - Patrika )

CG Political News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रवीन्द्र चौबे गुरुवार को अचानक कांग्रेस भवन पहुंचे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से बंद कमरे में मुलाकात की। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित होने के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ( CG Political News ) बताया जाता है कि बंद कमरे में 15 मिनट हुई मुलाकात के दौरान चौबे ने अपनी सफाई दी है। साथ ही बैज के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि कार्यकारिणी में अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित हुए हैं, इसलिए इसे अनुशासन समिति के पास जल्द भेजा जाएगा। इसमें चौबे के अलावा कांग्रेस के एक अन्य नेता का नाम भी शामिल हैं।

CG Political News: रविंद्र चौबे ने दी सफाई

इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने तमाम असहमतियों को दरकिनार करते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है। आगामी चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ी जाएगी। वहीं, चौबे ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मेच्योर अध्यक्ष बताते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी के अगले चुनाव में मजबूती से उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी आंदोलन के संबंध में चर्चा करने आए थे। बैज हमारे अध्यक्ष हैं और पूरी कांग्रेस उनके साथ ताकत से खड़ी है। भाजपा की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए भ्रम फैलाने में लगी।

घर और पार्टी की बात

दीपक बैज ने महंत के चमचे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की बैठक में बहुत सारे मुद्दे थे। बैठक में संगठन सृजन अभियान पर चर्चा की गई। कांग्रेस को मजबूत करना हमारा मकसद है। बैठक में जो बातें हुईं, वह घर की बात है, पार्टी की बात है। पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे से मुलाकात का जिक्र पर कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ने का निर्णय हुआ है। आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप से कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चौबे हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में मंत्री के पद पर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे।

चमचा वाले बयान पर भाजपा ने जारी किया पोस्टर

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत का चमचा वाला बयान तूल पकड़ने लगा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर कांग्रेस भवन को चमचा भवन बताया है। इस पर पलटवार करते हुए बैज ने कहा कि भाजपा को अपने भवन का नाम नमक हराम भवन रखना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में इसके गई मायने निकाले जा रहे हैं।

Published on:

05 Sept 2025 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अनुशासनहीनता मामले में रविंद्र चौबे के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, PCC चीफ बैज से बंद कमरे में की बात, मची खलबली

