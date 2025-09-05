अनुशासनहीनता मामले में रविंद्र चौबे के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, PCC चीफ बैज से बंद कमरे में की बात, मची खलबली

CG Political News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रवीन्द्र चौबे गुरुवार को अचानक कांग्रेस भवन पहुंचे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से बंद कमरे में मुलाकात की। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित होने के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ( CG Political News ) बताया जाता है कि बंद कमरे में 15 मिनट हुई मुलाकात के दौरान चौबे ने अपनी सफाई दी है। साथ ही बैज के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि कार्यकारिणी में अनुशासनहीनता का प्रस्ताव पारित हुए हैं, इसलिए इसे अनुशासन समिति के पास जल्द भेजा जाएगा। इसमें चौबे के अलावा कांग्रेस के एक अन्य नेता का नाम भी शामिल हैं।