CG Politics: नफरती बयान पर भाजपा महिला का प्रदर्शन, कांग्रेस ने खोली मोहब्बत की दुकान

पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर शंकर नगर टर्निंग प्वॉइंट के पास रोकने का प्रयास किया। इससे कार्यकर्ता नाराज हो गई और नारेबाजी करने लगी। कुछ कार्यकर्ता ने बैरिकेड को तोड़ दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। प्रदर्शन के दौरान सांसद रूपकुमारी, कमलेश जांगड़े, संध्या परगनिया, हर्षिता पांडेय, रायपुर महापौर मीनल चौबे, कोरबा महापौर संजू राजपूत, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी, मंजूषा भगत, विधायक शकुंतला पोर्ते, पूर्व अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।