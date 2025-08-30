PM मोदी के विरुद्ध खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग, भाजपा ने किया प्रदर्शन, फूंका राहुल गांधी का पुतला

स्थानीय गोल बाजार चौराहे में भारी संया में एकत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र कभी नहीं बदल सकता। कांग्रेस स्तरहीन राजनीति पर उतर आयी है और यह कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अमर्यादित भाषा व गाली की घटना सत्ता से लगातार दूर हो रही कांग्रेस की हताशा है।