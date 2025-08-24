अग्निवीर योजना पर बयान! रमन सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा- सेना से जुड़े मुद्दों पर राजनीति उचित नहीं…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा की अग्निवीर योजना लागू होने के बाद देश के युवा इससे जुड़े हैं। मेरा मानना ​​है कि राजनीतिक कारणों से सेना और सेना से जुड़ी योजनाओं की आलोचना करना उनकी चुनावी राजनीति का हिस्सा है।

उन्होंने आगे कहा की प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं देते हैं। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का आभारी होना चाहिए और उनसे बार-बार आने का अनुरोध करना चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल को अधिक से अधिक योजनाएं मिल सकें। प्रधानमंत्री का दौरा एक सकारात्मक संकेत है। इससे परेशान नहीं होना चाहिए।