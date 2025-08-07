7 अगस्त 2025,

धमतरी

CG News: बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान हुआ हंगामा…

CG Congress Protest: धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

CG News: बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान हुआ हंगामा...(photo-patrika)
CG News: बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान हुआ हंगामा...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

CG News: DCP (ड्राई केमिकल पाउडर से) पुतला बुझाने का प्रयास

पुतला दहन को रोकने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस ने ड्राई केमिकल पाउडर (DCP) का उपयोग कर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान केमिकल का पाउडर प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी उड़ गया, जिससे उनके कपड़ों और चेहरों पर सफेद रंग की परत जम गई। इससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

CG News

नेताओं के ऊपर भी केमिकल का रंग चढ़ा

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रही बिजली कटौती से आमजन परेशान हैं, किसान और छात्र भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की आगजनी से सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए आग बुझाने की तत्काल कोशिश की गई। यह घटना जिले में राजनीतिक हलचल और प्रशासनिक सतर्कता दोनों को उजागर करती है

