CG News: बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान हुआ हंगामा…

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रही बिजली कटौती से आमजन परेशान हैं, किसान और छात्र भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की आगजनी से सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए आग बुझाने की तत्काल कोशिश की गई। यह घटना जिले में राजनीतिक हलचल और प्रशासनिक सतर्कता दोनों को उजागर करती है