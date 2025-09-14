भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष टिकरिहा पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, आडियो-वीडियो सबूत होने का दावा

CG Politics: भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। बेमेतरा की एक युवती ने रायपुर में पत्रकारवार्ता लेकर टिकरिहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने बताया कि राहुल के खिलाफ थाने में भी शिकायत कराई गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।