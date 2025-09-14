भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष टिकरिहा पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, आडियो-वीडियो सबूत होने का दावा

CG Politics: भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा पर फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। बेमेतरा की एक युवती ने रायपुर में पत्रकारवार्ता लेकर टिकरिहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने बताया कि राहुल के खिलाफ थाने में भी शिकायत कराई गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
युवती ने प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है। टिकरिहा के चाचा रविकांत ने कहा, राहुल का चरित्र संदिग्ध है। उन्होंने इसके सबूत के तौर पर आडियो-वीडियो होने की बात भी कही।
CG Politics: वहीं, इस पूरे मामले में राहुल टिकरिहा ने सफाई दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, जब से वे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, तब से उनके खिलाफ साजिश रचकर बदनाम किया जा रहा है। इसके खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे।
बता दें कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पर इसके पहले ही उनके रिश्तेदार ने लिखित में शिकायत की थी। जिसमें एक महिला के साथ कथित रूप से अवैध संबंध का आरोप लगाया था। इस मामले में भी राहुल ने सफाई देते हुए बेमेतरा के पूर्व विधायक की साजिश बताया था।