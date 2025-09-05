आस्था का महासागर या प्रशासन की नाकामी का खुला प्रमाण? अरपा नदी में बिना सुरक्षा इंतजामों के हो रहा बप्पा का विसर्जन, हादसे का बढ़ा खतरा

नदी में प्लास्टर, रंग और केमिकल बहकर जल को जहर बना रहे हैं और जिमेदार अधिकारी शायद ‘दूधिया रिपोर्ट’ तैयार करने में व्यस्त हैं। नगर निगम और प्रशासन की चुप्पी बताती है कि उनका असली कुंड बेबसी और ढिलाई का है। जागरूकता के नाम पर सिर्फ पोस्टर और भाषण छपते हैं, जबकि लोग खुलेआम मूर्तियां नदी में डुबा रहे हैं। सवाल यह है कि जब नियमों का पालन कराने वाला ही सो जाए तो फिर जनता को दोष देना किस हद तक सही है? नदी रो रही है, मछलियां तड़प रही हैं, पानी काला हो रहा है, लेकिन अफसर शायद अगले त्योहार तक ऽफिर देखेंगेऽ की मुद्रा में हैं। सच यही है कि अरपा में आज मूर्तियां नहीं, प्रशासन की जिमेदारी का भी विसर्जन हो रहा है।