CG News: सुप्रीम कोर्ट-एनजीटी के आदेश हवा में, अरपा में ही होगा मूर्तियों का विसर्जन, बढ़ेगा जल प्रदूषण

पिछले साल भी हाईकोर्ट ने अरपा के बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर टिप्पणी की थी और निगम को जल्द ठोस व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके इस बार भी स्थिति जस की तस है। नाले और सीवेज का गंदा पानी तो पहले से ही अरपा में जा रहा है, अब मूर्ति विसर्जन से इसमें और जहर घुलेगा। करोड़ों की योजनाएं और कोर्ट के आदेश केवल कागजों तक ही सीमित हैं। अरपा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम ने कई घोषणाएं कीं, लेकिन अब तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ।