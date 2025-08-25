गणेशोत्सव पर भाईचारे की मिसाल: यहां 25 साल से हिन्दू-मुस्लिम मिलकर निभा रहे परंपरा, विसर्जन जुलूस में गूंजते हैं एकता के जयघोष

भारतीय नगर चौक के पास स्थित एकता सार्वजनिक गणेश पूजा समिति में हर साल गणेशोत्सव का आयोजन हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पंजाबी समाज के लोग मिल-जुलकर करते हैं। समिति के सदस्य अमित, डेंजिल रोड्रिग्स, मोहसिन खान, मनीष चावला ने बताया कि समिति का नाम ही एकता इसलिए रखा गया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। पिछले 25 वर्षों से यहां हर धर्म के लोग मिलकर आरती, पूजा और कार्यक्रमों में शामिल होते आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं।