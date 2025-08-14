Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव गणेश झांकी के लिए रूट तैयार, डीजे बजाने एसडीएम से लेना होगा परमिशन

बैठक के दौरान विभिन्न समितियों ने भी प्रशासन को सुझाव दिए, जिन्हें गंभीरता से सुना गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य व विद्युत व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर प्रशासन एवं समितियों ने मिलकर संकल्प लिया कि गणेश उत्सव 2025 को शांतिपूर्ण, मर्यादित व श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे, एएसपी राहुल देव शर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, सीएसपी वैशाली जैन एवं जिले के सभी थाना प्रभारियों सहित नगर की विभिन्न झांकी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी शामिल हुए।