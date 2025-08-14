Ganesh Jhaki 2025: राजनांदगाव गणेश झांकी के लिए रूट तैयार, डीजे बजाने एसडीएम से लेना होगा परमिशन

Ganesh Jhaki 2025: शहर में गणेशोत्सव पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। समितियों ने गणेश प्रतिमाओं के लिए ऑर्डर दे दिए हैं तो वहीं विसर्जन की रात निकलने वाली झांकी को लेकर समितियों के बीच तैयारी हो रही है। इसी क्रम में गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण व व्यवस्थित आयोजन को लेकर एसपी मोहित गर्ग की अध्यक्षता में झांकी समिति पदाधिकारियों व साउंड सिस्टम संचालकों की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में झांकियों के लिए तय रूट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी समितियों ने सहमति जताई कि गुरुद्वारा से मानव मंदिर, आजाद चौक, भारत माता चौक, कामठी लाइन, सुरजन गली, रामाधीन मार्ग, तिरंगा चौक होते हुए गंज चौक में झांकी विसर्जन समाप्त किया जाएगा।
बैठक के दौरान विभिन्न समितियों ने भी प्रशासन को सुझाव दिए, जिन्हें गंभीरता से सुना गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यातायात, सुरक्षा, स्वास्थ्य व विद्युत व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर प्रशासन एवं समितियों ने मिलकर संकल्प लिया कि गणेश उत्सव 2025 को शांतिपूर्ण, मर्यादित व श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मारकंडे, एएसपी राहुल देव शर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, सीएसपी वैशाली जैन एवं जिले के सभी थाना प्रभारियों सहित नगर की विभिन्न झांकी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी शामिल हुए।
झांकी व साउंड सिस्टम संचालन के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनिवार्य अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। विद्युत लाइनों को ध्यान में रखते हुए झांकियों के निर्माण के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। साउंड सिस्टम में मानक डेसिबल स्तर बनाए रखने व छोटे वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए गए। अश्लील या असभ्य गीतों की बजाए धार्मिक व मर्यादित गीत बजाने की सख्त हिदायत दी गई।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सड़क के बीचों-बीच पंडाल न लगाए जाएं, जिससे यातायात व आपातकालीन सेवाओं में कोई बाधा न उत्पन्न हो। एसपी मोहित गर्ग ने सभी समितियों से कहा किऽगणेश उत्सव श्रद्धा व आस्था का पर्व है। इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए सभी समितियों का सहयोग आवश्यक है। हमें यह तय करना है कि पर्व में कोई भी असामाजिक गतिविधि या अशांति न फैले।