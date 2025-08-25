युवक से डेढ़ करोड़ की ठगी… व्यापार में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर लगाया चूना, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

आरोपी ने रकम अलग-अलग अकाउंट्स में मंगवाकर ठगी को अंजाम दिया। बसंतपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुरेन्दर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहाँ उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। टीआई एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी को लगातार मुनाफे का लालच देकर फर्जी व्यापार योजना में फंसाया गया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बताया कि आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।