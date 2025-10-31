CG Rajyotsav 2025: रजत जयंती महोत्सव होगा भव्य, छत्तीसगढ़ की झलक दिखाएंगे आकर्षक डोम…

पहली बार न्यू क्रिमिनल लॉ पर एक पूरा डोम तैयार किया जा रहा है। जिसमें न्यू क्रिमिनल लॉ की सभी बातों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही यहां जेल, कोर्ट, पुलिस हेल्प डेस्क जैसी कई चीजों की प्रदर्शिनी भी लगाई जाएगी। कृषि विभाग के डोम में ऑइल एस्ट्रेक्ट करने की मशीन का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यहां 20 से ज्यादा प्रकार की मछलियां भी लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके लिए बाहर से भी मछलियां मंगवाई जा रही हैं। यहां पॉम आइल जैसे कई पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल की प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी।