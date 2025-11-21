CG Rape Case: नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, रायपुर कोर्ट का कड़ा फैसला- मरते दम तक कैद…

विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने अपने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता-पुत्री जैसे मानवीय रिश्तों को कलंकित किया है। आरोपी का कृत्य किसी भी तरह से उदारता बरतने योग्य नहीं है। विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला शराबी पिता अपनी पत्नी की मौत के बाद 12 साल की पुत्री के साथ दुष्कर्म करता था।