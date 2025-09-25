CG Ration Card: दो लाख सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त, रायपुर जिले में 19,500 नाम शामिल, जानें पूरी खबर…

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें ई-केवाइसी नहीं कराने वाले 46 लाख से ज्यादा सदस्य सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल थे। इसके बाद भी इन सदस्यों के नाम पर हर महीने दुकानों से खाद्यान्न उठाए जा रहे हैं। इसके बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ऐसे सदस्यों का भौतिक सत्यापन करा रहा है कि जिनके नाम वास्तव में पात्र सदस्य है कि नहीं। तब इस मामले का खुलासा हुआ।