रायपुर

CG Ration Card: दो लाख सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त, रायपुर जिले में 19,500 नाम शामिल, जानें पूरी खबर…

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें से रायपुर जिले के 19 हजार 574 सदस्य शामिल है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

CG Ration Card: रायपुर छत्तीसगढ़ के 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें से रायपुर जिले के 19 हजार 574 सदस्य शामिल है। भौतिक सत्यापन के दौरान इन सदस्यों में अधितकर की मृत्यु और कई प्रदेश छोड़कर जा चुके है। दरअसल, केंद्र सरकार ने उचित मूल्य राशन दुकान के कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने के समय दिया गया था।

CG Ration Card: भौतिक सत्यापन में खुलासा

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें ई-केवाइसी नहीं कराने वाले 46 लाख से ज्यादा सदस्य सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल थे। इसके बाद भी इन सदस्यों के नाम पर हर महीने दुकानों से खाद्यान्न उठाए जा रहे हैं। इसके बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ऐसे सदस्यों का भौतिक सत्यापन करा रहा है कि जिनके नाम वास्तव में पात्र सदस्य है कि नहीं। तब इस मामले का खुलासा हुआ।

प्रदेश में ढाई करोड़ से ज्यादा सदस्य

प्रदेश में लगभग 82 लाख 63 हजार 666 राशनकार्ड जारी किए गए हैं। इसमें पंजीकृत सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 61 हजार 287 सदस्य है। वहीं, रायपुर जिले में 6 लाख 45 हजार 628 कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें 22 लाख 31 हजार से ज्यादा सदस्य शामिल हैं।

इस तरह हुआ खुलासा

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रत्येक राशनकार्ड सदस्यों की ई-केवाइसी कराना अनिवार्य किया गया है। ये नियम उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के साथ फर्जीवाड़ा रोकने एवं पात्र हितग्राही को ही खाद्यान्न मिले, इसके मद्देनजर लागू किया है। इससे ही प्रदेश के लाखों सदस्य जो बगैर केवाइसी कराए खाद्यान्न उठा रहे थे, इसका खुलासा विभागीय रिपोर्ट के आंकड़ों में हुआ है।

जिला संख्या

रायपुर 19,574

बिलासपुर 17,067

दुर्ग 15,711

कोरबा 10,221

जशपुर 9681

जिला संख्या सरगुजा 8859

महासमुंद 8437

बलौदाबाजार 8335

सक्ति 7669

राजनांदगांव 6879

खाद्य नियंत्रक रायपुर भूपेंद्र मिश्रा ने कहा की विभाग की ओर से घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया है। इससे पता चला है कि बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं, अन्य कारणों से 19 हजार से ज्यादा सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं।

Updated on:

25 Sept 2025 12:45 pm

Published on:

25 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Ration Card: दो लाख सदस्यों के नाम राशनकार्ड से निरस्त, रायपुर जिले में 19,500 नाम शामिल, जानें पूरी खबर…

