Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

Ration Card: राशनकार्ड बनाने और नाम जोड़ने का सुनहरा मौका, इस जिले में लगेगा शिविर… जानें कब तक मिलेगा मौका

Ration Card: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब ऐसे परिवार जो अब तक राशनकार्ड से वंचित हैं, उन्हें एक बड़ा मौका मिलने वाला है।

जगदलपुर

Khyati Parihar

Sep 14, 2025

राशनकार्ड बनाने और नाम जोड़ने का सुनहरा मौका (फोटो सोर्स- X)
राशनकार्ड बनाने और नाम जोड़ने का सुनहरा मौका (फोटो सोर्स- X)

Ration Card: जगदलपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब ऐसे परिवार जो अब तक राशनकार्ड से वंचित हैं, उन्हें एक बड़ा मौका मिलने वाला है। कलेक्टर हरिस एस के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वार्डों में 15 से 20 सितम्बर 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर पंचायत भवनों और अन्य शासकीय भवनों में आयोजित होंगे।

इन विशेष शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि राशनकार्ड से वंचित परिवारों के लिए नया राशनकार्ड बनाना, पहले से जारी राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ना तथा राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) कराना।

ये भी पढ़ें

Ration Card: राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! लागू हुआ ये नया नियम, जानकर झूम उठेंगे आप
रायपुर
Ration card

Ration Card: नया राशनकार्ड बनेगा

खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि ऐसे परिवार या सदस्य जिनके नाम किसी भी राशनकार्ड में दर्ज नहीं हैं, वे शिविर स्थल पर उपस्थित होकर नया राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन परिवारों के राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने हैं, वे भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन शिविरों में आकर आवेदन कर सकते हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी राशनकार्डों में दर्ज सभी सदस्यों का (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए शिविर स्थल पर ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करके ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खाद्य विभाग ने जिले के सभी राशनकार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में इन शिविरों में पहुंचें और अपना ई-केवायसी कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की समस्या न हो।

शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को नया राशनकार्ड जारी किया जाएगा और जिनके नाम जोड़ने योग्य होंगे उनके नाम राशनकार्ड में जोड़े जाएंगे। बाद में इन नए राशनकार्डों का वितरण संबंधित परिवारों को कर दिया जाएगा।

खाद्य विभाग का संदेश

“यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। सभी पात्र परिवार समय पर शिविर में पहुंचकर प्रक्रिया पूर्ण करें।”

ये भी पढ़ें

Ration Card: रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड? फटाफट करा ले ये काम, नहीं तो… जानें Details
महासमुंद
Ration Card

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 06:29 pm

Published on:

14 Sept 2025 06:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Ration Card: राशनकार्ड बनाने और नाम जोड़ने का सुनहरा मौका, इस जिले में लगेगा शिविर… जानें कब तक मिलेगा मौका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.