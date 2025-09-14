Ration Card: राशनकार्ड बनाने और नाम जोड़ने का सुनहरा मौका, इस जिले में लगेगा शिविर… जानें कब तक मिलेगा मौका

Ration Card: जगदलपुर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब ऐसे परिवार जो अब तक राशनकार्ड से वंचित हैं, उन्हें एक बड़ा मौका मिलने वाला है। कलेक्टर हरिस एस के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के वार्डों में 15 से 20 सितम्बर 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर पंचायत भवनों और अन्य शासकीय भवनों में आयोजित होंगे।
इन विशेष शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि राशनकार्ड से वंचित परिवारों के लिए नया राशनकार्ड बनाना, पहले से जारी राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ना तथा राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) कराना।
खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि ऐसे परिवार या सदस्य जिनके नाम किसी भी राशनकार्ड में दर्ज नहीं हैं, वे शिविर स्थल पर उपस्थित होकर नया राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन परिवारों के राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने हैं, वे भी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन शिविरों में आकर आवेदन कर सकते हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी राशनकार्डों में दर्ज सभी सदस्यों का (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए शिविर स्थल पर ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करके ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खाद्य विभाग ने जिले के सभी राशनकार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में इन शिविरों में पहुंचें और अपना ई-केवायसी कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की समस्या न हो।
शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को नया राशनकार्ड जारी किया जाएगा और जिनके नाम जोड़ने योग्य होंगे उनके नाम राशनकार्ड में जोड़े जाएंगे। बाद में इन नए राशनकार्डों का वितरण संबंधित परिवारों को कर दिया जाएगा।
“यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। सभी पात्र परिवार समय पर शिविर में पहुंचकर प्रक्रिया पूर्ण करें।”