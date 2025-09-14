Ration Card: राशनकार्ड बनाने और नाम जोड़ने का सुनहरा मौका, इस जिले में लगेगा शिविर… जानें कब तक मिलेगा मौका

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी राशनकार्डों में दर्ज सभी सदस्यों का (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए शिविर स्थल पर ही ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण करके ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खाद्य विभाग ने जिले के सभी राशनकार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में इन शिविरों में पहुंचें और अपना ई-केवायसी कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की समस्या न हो।