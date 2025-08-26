CG Ration Card: 24 हजार अंत्योदय राशन कार्डधारी नहीं आ रहे राशन लेने, सत्यापन शुरू

जिले में इस समय 4 लाख 99 हजार 706 राशनकार्ड प्रचलित है। इनमें 76 हजार 38 अंत्योदय योजना, 2006 निराश्रित, 2 लाख 98 हजार 748 प्राथमिकता, 2 हजार 985 नि:शक्तजन और 1 लाख 19 हजार 929 एपीएल श्रेणी के राशनकार्ड हैं। इन राशनकार्डधारियों को हर माह सरकारी दुकानों से सस्ते दर पर राशन दिया जाता है, लेकिन इनमें से अंत्योदय योजना के 24 हजार 968 राशनकार्डधारी कई महीनों से राशन लेने दुकान नहीं पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकतर ने 6 से 12 माह का राशन नहीं लिया है। इसके अलावा इनमें संदेहास्पद आधार नंबर वाले हितग्राही भी शामिल हैं।