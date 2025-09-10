बीएड, डीएलएड, बीएबीएड, बीएससी बीएड की सीटों का आवंटन कल, युवाओं में बढ़ा टीचर बनने का क्रेज़

रिक्त सीटों की जानकारी 16 सितंबर को जारी की जाएगी। उसके बाद द्वितीय सूची 18 सितंबर को जारी की जाएगी। जिसमें 22 सितंबर तक प्रवेश लेना होगा। 23 को रिक्त सीटों की जानकारी दी जाएगी। फिर तीसरी सूची 25 सितंबर को जारी की जाएगी। जिसमें प्रवेश 29 सितंबर तक लेना होगा। रिक्त सीटों की जानकारी 30 सितंबर को जारी की जाएगी। सूची जारी होने के पहले दावा आपत्ति भी मंगवाई जाएगी। इसके साथ ही दूसरे चरण की काउंसलिंग 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वही यदि यदि दो चरणों के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो तीसरे चरण की जानकारी एससीईआरटी द्वारा दी जाएगी।