CG News: EWS Certificate का बड़ा फर्जीवाड़ा, एमडी-एमएस में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू, पर रिपोर्ट अधूरी

CG News: विशेषज्ञों का कहना है कि आय की जांच होने पर ही सर्टिफिकेट की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल सकता है। जांच में सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी ने जारी किया है या नहीं, यही देखा जाएगा। दरअसल तहसीलदारों को ये तो नहीं कहा गया था कि छात्रों की आय 8 लाख रुपए से कम है या नहीं, इसकी जांच करें। वे केवल सर्टिफिकेट की वैधता यानी कार्यालय से जारी हुआ है या नहीं, ये बता सकते हैं।