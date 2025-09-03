CG News: बुजुर्ग महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, बहू पर लगाए यह आरोप एमपी के समय जारी हुआ था सर्टिफिकेट

CG News: सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1993 में मृत हो चुकी महिला ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर अपने जीवित होने के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने वालाें के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को कलेक्टोरेट में उस वक्त लोग अचंभित हो गए, जब बिलासपुर से आई 80 साल की शैल शर्मा पति देवनारायण शर्मा बिलासपुर निवासी ने स्वयं का मृत्यु प्रमाण-पत्र दिखाते हुए जानकारी दी कि उसके मृत होने का प्रमाण-पत्र मारो पुलिस चौकी से जारी किया गया है, जिसका बेजा इस्तेमाल उसकी बहू रंजना शर्मा द्वारा किया जा रहा है।