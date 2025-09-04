छुट्टी के लिए 200 रुपए में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे वार्ड ब्वॉय, सीनियर डॉक्टर का मामला पहुंचा प्रबंधन तक

CG News: दरअसल, 2008-09 में दैनिक वेतनभोगी के बतौर सेवाएं दे रहे इन वार्ड ब्वाय को रेगुलर कर दिया गया था। जबकि, शासन ने 1979 से 1997 तक सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने को कहा था। बताया जाता है कि तब रिटायर्ड डीएमई की इसमें बड़ी भूमिका थी। लेन-देन कर इन कर्मचारियों को नियमित करने का आरोप लगा था। ऐसे में जिन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ था, उन्होंने शासन से शिकायत की थी।