CG News: बदलते मौसम में बढ़ा वायरल फीवर व डायरिया का प्रकोप, अब तक तीन मौतें, हर गांव में मिल रहे मरीज

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश खुंटे का कहना है कि इस मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। इसलिए गरिष्ठ भोजन की जगह सुपाच्य भोजन करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन जरूरी है। नियमित व्यायाम और योग भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। वैसे वायरल फीवर से पीड़ित मरीज चार से पांच दिनों में स्वस्थ्य होकर घर लौट रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है।