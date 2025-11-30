अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे SIR फॉर्म, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बढ़ी तारीख

Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 30, 2025

CG SIR Process

अब 11 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे SIR फॉर्म ( प्रतीकात्मक फोटो )

CG SIR Process: चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय-सीमा 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पहले फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर निर्धारित थी। ( CG News ) वहीं अब नए आदेश के तहत 11 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर सकेंगे। आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है।

CG SIR Process: संशोधित तिथियों में होंगे काम

नया शेड्यूल छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित के लिए है। नए आदेश के अनुसार अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम-ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों में पूरे होंगे।

छत्तीसगढ़ में 86 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य का संचालन 04 नवम्बर से पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। बीएलओ द्वारा प्रदेशभर में घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। आज 29 नवम्बर तक प्रदेश में लगभग 01 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 86 प्रतिशत है।

