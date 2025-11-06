Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG State Decoration Award: 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 को मिला सम्मान, उपराष्ट्रपति ने राज्योत्सव के मंच से किया सम्मानित…

CG State Decoration Award: रायपुर में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बुधवार की दोपहर को राज्य अलंकरण से समानित होने वालों के नामों की घोषणा की।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

CG State Decoration Award: 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 को मिला सम्मान(photo-patrika)

CG State Decoration Award: 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 को मिला सम्मान(photo-patrika)

CG State Decoration Award: छत्तीसगढ़ के रायपुर में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बुधवार की दोपहर को राज्य अलंकरण से समानित होने वालों के नामों की घोषणा की। इस बार 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 के नाम समानित होने वाली सूची में शामिल है।

इस बार किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण का समान हिंदी सिनेमा में निर्देशन के लिए अनुराग बसु को दिया गया। देर शाम नवा रायपुर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्योत्सव के समापन अवसर पर सभी को समानित किया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, मुयमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अन्य वरिष्ठजन मौजूद थे।

CG State Decoration Award: इन्हें मिला राज्य अलंकरण समान

गायक सुनील सोनी को मिला किशोर साहू समान।

शहीद वीर नारायण सिंह समान- हिरेश सिन्हा, कांकेर

यति यतनलाल समान- भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, जांजगीर-चांपा

गुंडाधूर समान- ज्ञानेश्वरी यादव, राजनांदगांव

मिनीमाता समान- ललेश्वरी साहू, दुर्ग

गुरु घासीदास समान- भुवनदास जांगड़े, बेमेतरा और शशि गायकवाड़ बलौदाबाजार-भाटापारा

ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, डोम, धमतरी

हबीब तनवीर समान- डॉ. कुंज बिहारी शर्मा, रायपुर

महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव समान- चांदनी साहू, बिलासपुर

पंडित रविशंकर शुक्ल समान- राजेश अग्रवाल, रायपुर

पंडित सुंदरलाल शर्मा समान- डॉ. चित्तरंजन कर, रायपुर

चक्रधर समान- पंडित कीर्ति माघव लाल व्यास, दुर्ग

दाऊ मंदराजी समान- रिखी क्षत्रिय, दुर्ग

डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार- थनेन्द्र कुमार साहू, धमतरी और वामन कुमार टिकरिहा, बलौदाबाजार

महाराजा अग्रसेन समान- राजेंद्र अग्रवाल, बिलासपुर

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार- डॉ. संदीप कुमार तिवारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (हिन्दी) डॉ. सोमेश कुमार पटेल व प्रिंट मीडिया (अंग्रेजी) के लिए अभिषेक शुक्ला रायपुर

मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार- भावना पाण्डेय, दुर्ग

दानवीर भामाशाह समान- नीरज कुमार बाजपेयी, राजनांदगांव

धन्वंतरि समान- अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ

श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार- सुखदेव दास, रायपुर

डॉ. भंवरसिंह पोर्ट आदिवासी सेवा समान- जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्था कांकेर

रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार- मिथलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम जिला दुर्ग और एनटीपीसी लिमि. लारा, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुसौर

पंडित लखनलाल मिश्र समान- योगेश कुमार साहू, कांकेर

छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय समान- मनीष तिवारी, रायपुर

देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार- रोहित कुमार कोसरिया, महासमुंद

किशोर साहू समान- सुनील सोनी, रायपुर

लक्ष्मण मस्तुरिया समान- राकेश तिवारी, रायपुर

लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार- डॉ. विनोद कुमार वर्मा, बिलासपुर

किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण- अनुराग बसु, मुंबई

बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल समान- खेमचंद जैन राजनांदगांव, डॉ. सुरेश मणि त्रिपाठी रायपुर, डॉ. भूपेंद्र करवन्दे रायपुर, भरतलाल सोनी रायपुर

वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार- प्रेमशीला बघेल, महासमुंद

माता बहादुर कलारिन समान- शिल्पा पाण्डेय सृष्टि सरगुजा,

पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक समान- अवधेश कुमार नई दिल्ली

संस्कृति भाषा समान- डॉ. दादू भाई त्रिपाठी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 12:41 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG State Decoration Award: 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 को मिला सम्मान, उपराष्ट्रपति ने राज्योत्सव के मंच से किया सम्मानित…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Patrika Interview: प्रेम की क्या परिभाषा? सिंगर कैलाश खेर ने कही ये बड़ी बात, लोगों को दी सीख

रायपुर

पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल

पीएम और शाह (Getty Images)
रायपुर

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)
रायपुर

रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

kailash kher in raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.