CG State Decoration Award: 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 को मिला सम्मान, उपराष्ट्रपति ने राज्योत्सव के मंच से किया सम्मानित…

CG State Decoration Award: 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 को मिला सम्मान(photo-patrika)
CG State Decoration Award: छत्तीसगढ़ के रायपुर में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बुधवार की दोपहर को राज्य अलंकरण से समानित होने वालों के नामों की घोषणा की। इस बार 34 अलग-अलग श्रेणियों में 41 के नाम समानित होने वाली सूची में शामिल है।
इस बार किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण का समान हिंदी सिनेमा में निर्देशन के लिए अनुराग बसु को दिया गया। देर शाम नवा रायपुर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्योत्सव के समापन अवसर पर सभी को समानित किया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, मुयमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित अन्य वरिष्ठजन मौजूद थे।
गायक सुनील सोनी को मिला किशोर साहू समान।
शहीद वीर नारायण सिंह समान- हिरेश सिन्हा, कांकेर
यति यतनलाल समान- भारतीय कुष्ठ निवारक संघ, जांजगीर-चांपा
गुंडाधूर समान- ज्ञानेश्वरी यादव, राजनांदगांव
मिनीमाता समान- ललेश्वरी साहू, दुर्ग
गुरु घासीदास समान- भुवनदास जांगड़े, बेमेतरा और शशि गायकवाड़ बलौदाबाजार-भाटापारा
ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, डोम, धमतरी
हबीब तनवीर समान- डॉ. कुंज बिहारी शर्मा, रायपुर
महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव समान- चांदनी साहू, बिलासपुर
पंडित रविशंकर शुक्ल समान- राजेश अग्रवाल, रायपुर
पंडित सुंदरलाल शर्मा समान- डॉ. चित्तरंजन कर, रायपुर
चक्रधर समान- पंडित कीर्ति माघव लाल व्यास, दुर्ग
दाऊ मंदराजी समान- रिखी क्षत्रिय, दुर्ग
डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार- थनेन्द्र कुमार साहू, धमतरी और वामन कुमार टिकरिहा, बलौदाबाजार
महाराजा अग्रसेन समान- राजेंद्र अग्रवाल, बिलासपुर
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार- डॉ. संदीप कुमार तिवारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (हिन्दी) डॉ. सोमेश कुमार पटेल व प्रिंट मीडिया (अंग्रेजी) के लिए अभिषेक शुक्ला रायपुर
मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार- भावना पाण्डेय, दुर्ग
दानवीर भामाशाह समान- नीरज कुमार बाजपेयी, राजनांदगांव
धन्वंतरि समान- अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ
श्रीमती बिलासादेवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार- सुखदेव दास, रायपुर
डॉ. भंवरसिंह पोर्ट आदिवासी सेवा समान- जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षण संस्था कांकेर
रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार- मिथलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम जिला दुर्ग और एनटीपीसी लिमि. लारा, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुसौर
पंडित लखनलाल मिश्र समान- योगेश कुमार साहू, कांकेर
छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय समान- मनीष तिवारी, रायपुर
देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार- रोहित कुमार कोसरिया, महासमुंद
किशोर साहू समान- सुनील सोनी, रायपुर
लक्ष्मण मस्तुरिया समान- राकेश तिवारी, रायपुर
लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार- डॉ. विनोद कुमार वर्मा, बिलासपुर
किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण- अनुराग बसु, मुंबई
बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल समान- खेमचंद जैन राजनांदगांव, डॉ. सुरेश मणि त्रिपाठी रायपुर, डॉ. भूपेंद्र करवन्दे रायपुर, भरतलाल सोनी रायपुर
वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार- प्रेमशीला बघेल, महासमुंद
माता बहादुर कलारिन समान- शिल्पा पाण्डेय सृष्टि सरगुजा,
पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक समान- अवधेश कुमार नई दिल्ली
संस्कृति भाषा समान- डॉ. दादू भाई त्रिपाठी
