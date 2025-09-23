तबादला एक्सप्रेस.. वन विभाग के 11 अफसरों का ट्रांसफर, देखें नाम

CG Transfer List: भारतीय वन सेवा के 11 उप वन संरक्षकों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने इसका आदेश जारी किया। इससे पहले 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ के वन्य महकमें में प्रशासनिक फेरबदल हुआ था। ( CG News ) शासन के आदेश पर वन मंत्रालय ने 13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तैनाती और प्रभार में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। वहीं अब 11 उप वन संरक्षकों का तबादला हुआ है।
इसमें लक्ष्मण सिंह को गरियाबंद से मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर, दुलेश्वर प्रसाद साहू को भानुप्रतापपुर से राज्य वन विकास निगम, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर) प्रेमलता यादव को रायपुर से कोरबा, पुष्पलता टंडन को सारंगढ़ से मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर, शिशिगानंदन के.नारायणपुर से गरियाबंद।
बीएस सरोटे बालोद से मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर, डॉ. वेकटेशा एमजी को महासमुंद से नारायणपुर, चेतन कुमार अग्रवाल को कांकेर से बिलासपुर, ऋषभ जैन को मनेन्द्रगढ़ से भानुप्रतापपुर, विपुल अग्रवाल को जांजगीर-चांपा से सारंगढ़-बिलाईगढ़ और अभिषेक अग्रवाल को राजनांदगांव से बालोद भेजा गया है। उक्त सभी अधिकारी 2010 से 2022 बैच के शामिल हैं।