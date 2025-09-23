तबादला एक्सप्रेस.. वन विभाग के 11 अफसरों का ट्रांसफर, देखें नाम

CG Transfer List: भारतीय वन सेवा के 11 उप वन संरक्षकों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने इसका आदेश जारी किया। इससे पहले 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ के वन्य महकमें में प्रशासनिक फेरबदल हुआ था। ( CG News ) शासन के आदेश पर वन मंत्रालय ने 13 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तैनाती और प्रभार में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। वहीं अब 11 उप वन संरक्षकों का तबादला हुआ है।