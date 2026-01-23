CG Transfer News: वाणिज्यिक कर विभाग के 21 कर्मचारियों का तबादला, आदेश जारी…

आदेश के अनुसार कुल 21 अधिकारियों-कर्मचारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है। इनमें से अधिकांश स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किए गए हैं। विभागीय प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। तबादला आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।