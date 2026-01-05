CG Vyapam: बरसाइत चौका पर्व कब मनाया जाता है? भर्ती परीक्षा में पूछे ऐसे कई रोचक सवाल

CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट लिखित परीक्षा हुई। प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल बरसाइत चौका पर्व कब मनाया जाता है? और अगरिया जनजाति किसकी पूजा करती है? ने अभ्यर्थियों को उलझाया। एक परीक्षार्थी ने बताया कि वट सावित्री व्रत को ही बरसाइत चौका पर्व कहा जाता है। वहीं, लोक गीत किस परंपरा से संचारित होते हैं? 2025 में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष जनजाति में शामिल जनजाति? इसके साथ ही कंडेल नहर सत्याग्रह, महानदी की सहायक नदियां जैसे विषय पर सवाल पूछे गए।