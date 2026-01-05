CG Vyapam: बरसाइत चौका पर्व कब मनाया जाता है? भर्ती परीक्षा में पूछे ऐसे कई रोचक सवाल

परीक्षा देकर से बाहर निकलते परीक्षार्थी ( Photo - Patrika)
CG Vyapam Exam: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट लिखित परीक्षा हुई। प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल बरसाइत चौका पर्व कब मनाया जाता है? और अगरिया जनजाति किसकी पूजा करती है? ने अभ्यर्थियों को उलझाया। एक परीक्षार्थी ने बताया कि वट सावित्री व्रत को ही बरसाइत चौका पर्व कहा जाता है। वहीं, लोक गीत किस परंपरा से संचारित होते हैं? 2025 में शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष जनजाति में शामिल जनजाति? इसके साथ ही कंडेल नहर सत्याग्रह, महानदी की सहायक नदियां जैसे विषय पर सवाल पूछे गए।
कई परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी देरी से पहुंचे। जिसके कारण वे परीक्षा देने से चुक गए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की जांच की गई।
कवर्धा से आए मिथलेश ने बताया पेपर का स्तर मॉडरेट रहा। कम्प्यूटर के सवाल काफी मुश्किल लगे। वही, भिलाई की भावना ने बताया कि मैथ्स टफ लगा बाकी विषय के सवाल आसान थे।
