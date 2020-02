अगर आप 12वीं पास है तो पीडब्ल्यूडी में निकली डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड तीन और स्टेनोटायपिस्ट के लिए 98 पदों पर बम्पर भर्ती

CG Vyapam PWD Recruitment 2020 : छत्‍तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (Chhattisgarh PWD) ने 12वीं पस उम्‍मीदवारों के लिए तृतीय श्रेणी कर्मचारी (डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड तीन एवं स्‍टेनोग्राफर और स्‍टेनोटायपिस्‍ट) के 98 पदों की सीधी भर्ती करने के लिए Cg PWD Recruitment 2020 विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए छत्‍तीसगढ़ के स्‍थानीय/जिले के मूल निवासियों से 08 मार्च 2020 तक Chhattisgarh PWD Recruitment Application Form ऑनलाईन आवेदन मंगाया गया है। आवेदन करने के इच्‍छुक उम्‍मीदवार जो इन पदों के लिए निर्धारित योग्‍यता एवं पात्रता रखते हैं, वे अंतिम तिथि तक विभाग को CG Vyapam PWD Recruitment 2020 पर आवेदन कर सकते हैं। इस रोजगार के संबंध में अन्‍य महत्‍वपूर्ण जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्‍यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, Cg PWD Online Form आदि संक्षिप्‍त विवरण इस पेज में नीचे प्रारूप में देख सकते हैं।

विभाग का नाम : छत्‍तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग

पदों के नाम : तृतीय श्रेणी कर्मचारी

डाटा एंट्री ऑपरेटर : 41 पद

सहायक ग्रेड तीन : 40 पद

स्‍टेनोग्राफर : 02 पद

स्‍टेनोटायपिस्‍ट : 15 पद

पदों की संख्‍या : कुल 98 पद

पदों की श्रेणी : सीधी भर्ती

वेतनमान

चयनित उम्‍मीदवारों को 19500-62000 रूपये प्रतिमाह का वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्‍यता एवं अनुभव

उम्‍मीदवार के पास किसी मान्‍यता प्राप्‍त शिक्षामंडल/विश्‍‍वविद्यालय से कम से कम 12वीं कक्षा उत्‍तीर्ण एवं डिप्‍लोमा अथवा समकक्ष होना अनिवार्य है।

8वीं पास वालों के लिए छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में निकली 80 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन

आयु

कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए परंतु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लिखित परीक्षा तिथि : 19 अप्रैल 2020

आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाईन आवेदन जमा किये जायेंगे

आवेदन शुल्‍क : सामान्‍य – 350/-, अपिव 250/-, अजा/अजजा – 200/-

चयन प्रक्रिया : परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

01. आवेदक को विभाग के वेबसाइट में जाकर रजिस्‍टर/लॉगिन करना होगा।

02. उसके बाद Cg PWD Job Online Form Link को क्लिक करें।

03. अब अपनी संपूर्ण जानकारी फिल अप करें।

04. जानकारी Fill Up करने के बाद सबमिट कर दें।

05. भविष्य के लिए एक प्रति प्रिंट करके रख ले / Pdf Save कर ले।

चयन प्रक्रिया

उम्‍मीदवारों के चयन के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन परीक्षा/मेरिट लिस्‍ट/कौशल परीक्षा/दस्‍तावेज सत्‍यापन/साक्षात्‍कार (जो भी लागू हो) आयोजित की जा सकेगी। जिसमें प्रदर्शन के आधार पर उम्‍मीदवार का चयन किया जा सकेगा।

विभागीय विज्ञापन

Notification

