CG Water Supply: 20 घंटे बाद मेन पाइप लाइन लीकेज दुरुस्त, रविवार से सामान्य होगी जलापूर्ति…

मेन राइजिंग पाइप लाइन का यह बड़ा लीकेज था। इससे अधिकांश पानी बह जाता था। इसे अब सुधार लिया गया है। फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि शाम के समय 20 बोरवेल और 20 टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बनाई गई। टंकियों में सुबह का जो पानी बचा हुआ था उसे सप्लाई कराया गया, इसलिए ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं हुई। क्योंकि सुबह के समय आम दिनों के तरह जलापूर्ति करने के लिए फिल्टर प्लांट का भर लिया गया था।