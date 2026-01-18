18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार…

CG Weather News: इसके प्रभाव से अगले तीन दिनों में प्रदेश के रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 18, 2026

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार...(photo-patrika)

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार...(photo-patrika)

CG Weather News: अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखने लगा है। इसके प्रभाव से अगले तीन दिनों में प्रदेश के रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सुबह और देर रात ठंड का असर बना रहेगा, वहीं राजधानी रायपुर में धुंध छाए रहने के आसार हैं।

CG Weather News: आउटर इलाकों में अभी भी कड़ाके की ठंड

पिछले कुछ दिनों से रायपुर और दुर्ग के आउटर इलाकों सहित सरगुजा संभाग में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है। ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि शहरों में सुबह के समय कंपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में हल्की राहत देखने को मिल रही है।

जनवरी के दूसरे पखवाड़े में बदलेगा मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार जनवरी का पहला पखवाड़ा प्रदेश में तेज ठंड के साथ बीता है। अब दूसरे पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले तीन दिनों तक रात के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा लगातार दो नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 26 जनवरी तक तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।

दिन की लंबाई बढ़ने से ठंड में राहत

सूर्य के उत्तरायण होने के कारण दिन की अवधि बढ़ने लगी है। इसका असर भी मौसम पर दिखने लगा है, जिससे ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।

नहीं टूट सका न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड

इस ठंड के मौसम में मैनपाट, बलरामपुर सहित सरगुजा संभाग के कई इलाकों में शून्य डिग्री के आसपास तापमान दर्ज होने से सुबह पाला जमने की स्थिति बनी रही। वहीं रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बावजूद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019 में एक जनवरी को रायपुर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार जैसी स्थिति बनी, वैसी पिछले 15 वर्षों में देखने को नहीं मिली।

आज रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

यदि आज आप राजधानी में घूमने की योजना बना रहे हैं तो मौसम आपके अनुकूल रहने वाला है। सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होगा। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में हल्की धूप खिली रहेगी, जिससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Literature Festival: रायपुर साहित्य उत्सव में नि:शुल्क बस सेवा, 23-25 जनवरी तक 6 प्रमुख रूट तय

रायपुर साहित्य उत्सव में चलेंगी नि:शुल्क बसें (photo source- Patrika)
रायपुर

New Rules: पेंशनधारियों के लिए नया नियम लागू, छत्तीसगढ़ के चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर

chhattisgarh Pension
रायपुर

ATR Tiger Reserve: अचानकमार टाइगर रिजर्व में बढ़ेगी बाघों की संख्या, मार्च में मध्य प्रदेश से आएंगी 3 बाघिन

अचानकमार टाइगर रिजर्व (photo source- Patrika)
रायपुर

25 डिसमिल जमीन पर बॉयोफ्लॉक का नया प्रयोग, ग्रामीण युवक बना मत्स्य उद्यमिता की नई मिसाल

बॉयोफ्लॉक मछली पालन (photo source- Patrika)
Patrika Special News

सोशल मीडिया पर दिखाकर प्लॉट बेचने का जाल

रील से रजिस्ट्री तक का खेल! सोशल मीडिया पर दिखाकर प्लॉट बेचने का जाल, सपनों का घर या कानूनी फंदा?(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.