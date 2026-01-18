CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार…

इस ठंड के मौसम में मैनपाट, बलरामपुर सहित सरगुजा संभाग के कई इलाकों में शून्य डिग्री के आसपास तापमान दर्ज होने से सुबह पाला जमने की स्थिति बनी रही। वहीं रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बावजूद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019 में एक जनवरी को रायपुर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार जैसी स्थिति बनी, वैसी पिछले 15 वर्षों में देखने को नहीं मिली।