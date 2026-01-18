CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार...(photo-patrika)
CG Weather News: अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिखने लगा है। इसके प्रभाव से अगले तीन दिनों में प्रदेश के रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सुबह और देर रात ठंड का असर बना रहेगा, वहीं राजधानी रायपुर में धुंध छाए रहने के आसार हैं।
पिछले कुछ दिनों से रायपुर और दुर्ग के आउटर इलाकों सहित सरगुजा संभाग में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है। ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि शहरों में सुबह के समय कंपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में हल्की राहत देखने को मिल रही है।
मौसम विभाग के अनुसार जनवरी का पहला पखवाड़ा प्रदेश में तेज ठंड के साथ बीता है। अब दूसरे पखवाड़े में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले तीन दिनों तक रात के तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा लगातार दो नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 26 जनवरी तक तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।
सूर्य के उत्तरायण होने के कारण दिन की अवधि बढ़ने लगी है। इसका असर भी मौसम पर दिखने लगा है, जिससे ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।
इस ठंड के मौसम में मैनपाट, बलरामपुर सहित सरगुजा संभाग के कई इलाकों में शून्य डिग्री के आसपास तापमान दर्ज होने से सुबह पाला जमने की स्थिति बनी रही। वहीं रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बावजूद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019 में एक जनवरी को रायपुर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार जैसी स्थिति बनी, वैसी पिछले 15 वर्षों में देखने को नहीं मिली।
यदि आज आप राजधानी में घूमने की योजना बना रहे हैं तो मौसम आपके अनुकूल रहने वाला है। सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होगा। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में हल्की धूप खिली रहेगी, जिससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग