CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, चार दिन बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में जनवरी की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिलहाल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिससे सुबह और शाम की ठंड में भी कमी महसूस की जा रही है। मौसम शुष्क रहने और धूप तेज होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं रातें भी अपेक्षाकृत गर्म बनी हुई हैं।