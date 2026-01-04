4 जनवरी 2026,

रविवार

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी, चार दिन बाद फिर बदलेगा मौसम का मिजाज…

CG Weather Update: रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिससे सुबह और शाम की ठंड में भी कमी महसूस की जा रही है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 04, 2026

छत्तीसगढ़ में इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में जनवरी की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिलहाल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिससे सुबह और शाम की ठंड में भी कमी महसूस की जा रही है। मौसम शुष्क रहने और धूप तेज होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं रातें भी अपेक्षाकृत गर्म बनी हुई हैं।

CG Weather Update: रायपुर समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर

शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली।

जगदलपुर सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज हुआ। बिलासपुर, माना एयरपोर्ट और पेंड्रारोड में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा।

साफ मौसम और धूप ने बढ़ाया तापमान

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहा। दिन में तेज धूप निकलने और हवाओं की गति बेहद कम रहने के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं है।

सुबह-शाम आंशिक बादल, आर्द्रता बनी रही

रायपुर शहर में सुबह और शाम के समय आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हो गई। सुबह आर्द्रता 75 प्रतिशत और शाम को 64 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे ठंड का प्रभाव कमजोर रहा।

सरगुजा और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 4 जनवरी को सरगुजा और बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। रायपुर शहर में भी रविवार सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है।

चार दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के असर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं।

सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने कोहरे के कारण सुबह के समय वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में संभावित गिरावट को देखते हुए ठंड से बचाव के इंतजाम करने की भी जरूरत बताई गई है।

