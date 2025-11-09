CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी सर्दी.. दो दिन में चल सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट जारी है।अगले दो दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर तक तापमान में लगातार गिरावट देखी जाती है। नवंबर में भी कई बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। आमतौर पर जब तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे जाता है, तब शीतलहर की स्थिति बनती है।