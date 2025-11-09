Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी सर्दी.. दो दिन में चल सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

CG Weather Update: त्योहारी मौसम के समापन के साथ ही अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में दिन के मुकाबले रातें अब ठंडी महसूस होने लगी हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 09, 2025

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी सर्दी.. दो दिन में चल सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी सर्दी.. दो दिन में चल सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में त्योहारी मौसम के समापन के साथ ही अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में दिन के मुकाबले रातें अब ठंडी महसूस होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बीते कुछ दिनों में औसतन दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा ठंड अंबिकापुर में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब दो डिग्री कम है।

CG Weather Update: अंबिकापुर में तापमान 10.9 डिग्री पर पहुंचा

उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने मौसम में ठिठुरन बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है। दुर्ग में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री, पेंड्रा रोड में 13 डिग्री और रायपुर में सामान्य से आधा डिग्री कम 17.3 डिग्री दर्ज किया गया। सिर्फ जगदलपुर में तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, जबकि बाकी जिलों में ठंड का असर साफ महसूस हो रहा है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट जारी है।अगले दो दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर तक तापमान में लगातार गिरावट देखी जाती है। नवंबर में भी कई बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। आमतौर पर जब तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे जाता है, तब शीतलहर की स्थिति बनती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 10:37 am

Published on:

09 Nov 2025 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ी सर्दी.. दो दिन में चल सकती है शीतलहर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Flight Late: ATC ने रोकी दिल्ली, मुंबई और गोवा फ्लाइट की उड़ान, सुबह से लेकर रात तक बिगड़ा शेड्यूल

CG Flight Late: ATC ने रोकी दिल्ली, मुंबई और गोवा फ्लाइट की उड़ान, सुबह से लेकर रात तक बिगड़ा शेड्यूल(Photo-Patrika)
रायपुर

Raipur Tomar Brothers: फिल्मी अंदाज में फरारी! किराए के फ्लैट में रह रहा था रायपुर का हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर, ग्वालियर में पकड़ा गया

रायपुर का हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रायपुर

CG Assembly Winter Session: पुरानी विधानसभा में आखिरी बार गूंजेगा सदन, 17 नवंबर में होगा विशेष सत्र शुरू

CG Assembly Winter Session: पुरानी विधानसभा में आखिरी बार गूंजेगा सदन, 17 नवंबर में होगा विशेष सत्र शुरू(photo-patrika)
रायपुर

25 साल पुराना नियम बदला! 77 प्रावधान घटकर हुए 14, अब जमीन के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे, नई गाइडलाइन जारी…

25 साल पुराना नियम बदला! 77 प्रावधान घटकर हुए 14, अब जमीन के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे, नई गाइडलाइन जारी...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ की धरती उगलेगी सोना..! गोल्ड माइनिंग के टेंडर की तैयारी, GST रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानें…

छत्तीसगढ़ की धरती उगलेगी सोना..! गोल्ड माइनिंग के टेंडर की तैयारी(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.