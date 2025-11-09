छत्तीसगढ़ की धरती उगलेगी सोना..! गोल्ड माइनिंग के टेंडर की तैयारी, GST रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानें…

सोनाखान में सोने का विशाल भंडार मिला था। 10 साल पहले इसकी नीलामी हुई थी। वेदांता लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह खदान अपने नाम की थी। बलोदाबाजार जिले के बाघमारा में स्थित खदान 608 हेक्टेयर के दायरे में फैला हुआ है, जहां 2700 किलो सोने के भंडार होने का अनुमान है। खास बात यह है कि 5 नवम्बर को भूमिपूजन के बाद यहां खुदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोनाखान में माइनिंग शुरू होने के बाद यह देश की चौथी एक्टिव खदान बन गई है।