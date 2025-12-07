7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कुछ स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

CG Weather Update: मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं रविवार को रायपुर में धुंध छाए रहने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 07, 2025

फिर कड़ाके की ठंड का दौर (Photo Source- Patrika)

फिर कड़ाके की ठंड का दौर (Photo Source- Patrika)

CG Weather Update: उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम है। सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। पारा 4.6 डिग्री पर जा पहुंचा है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। माना में भी न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है। रायपुर शहर में शनिवार को पारा 13 डिग्री से नीचे चला गया।

मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं रविवार को रायपुर में धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम शुष्क रहेगा।

तापमान बढऩे की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को तापमान में विशेष अंतर नहीं आएगा। इसके बाद 2-3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर - अधिकतम - न्यूनतम
रायपुर - 27.6 - 12.9
माना - 28 - 9
बिलासपुर - 27 - 12
पेंड्रारोड - 23.8 - 8.4
अंबिकापुर - 24.3 - 4.6
राजनांदगांव - 27 - 10

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: सावधान… अब पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड! अगले 48 घंटे में 3 डिग्री गिरेगा पारा, IMD ने जारी की चेतावनी
रायपुर
ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 09:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कुछ स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

एमडी-एमएस कोर्स के लिए दोबारा पंजीयन शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Budget 2026: बजट 2026 की तैयारी तेज! राज्य सरकार ने विभागों से मांगा मोदी की गारंटी का पूरा हिसाब

छत्तीसगढ़ बजट 2026 (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन, ये दस्तावेज होंगे जरूरी, यहां जानें पूरी जानकारी

राज्य वीरता पुरस्कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Crime News: महिला डीएसपी पर ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप, वायरल चैट्स से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

क्राइम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

मिलावट का खेल बेनकाब! कैल्शियम सिरप की बोतल से निकला मांस का टुकड़ा, लैब रिपोर्ट पर उठे सवाल

सरकारी और बाजार की एलोपैथी दवाएं भी बेअसर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.