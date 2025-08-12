12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय, अगले 5 दिन होगी बारिश, अगस्त में भारी से अतिभारी वर्षा का ट्रेंड

Weather Update: अगस्त में कहीं-कहीं भारी बारिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में कम पानी गिर रहा है। राजधानी में बारिश नहीं होने के कारण उमस बढ़ गई है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

CG Weather Update: प्रदेश में पिछले 11 सालों में अगस्त में भारी से अतिभारी बारिश का ट्रेंड रहा है। इस माह औसतन 16 दिन रेनी डे होता है। जबकि रायपुर में 14 दिनों की बारिश होती है और एक माह में 334 मिमी पानी गिर जाता है। इस बार 11 दिनों में खास पानी नहीं गिरा। 1 से 11 अगस्त तक महज 42 मिमी पानी गिरा है। अगले 5 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक कम बारिश होगी। इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।

अगस्त में कहीं-कहीं भारी बारिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में कम पानी गिर रहा है। राजधानी में बारिश नहीं होने के कारण उमस बढ़ गई है। प्रदेश में सामान्य से 5 फीसदी कम 674.8 मिमी पानी गिरा है, जबकि 31 जुलाई तक 633 मिमी बारिश हुई थी।

इस बार बादल उत्तर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सबसे ज्यादा बरस रहा है। रायपुर में भी सामान्य से 4 फीसदी कम 600.4 मिमी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगस्त में गर्जना का औसत दिन 2 से 3 है। यानी इस माह ज्यादा गड़गड़ाहट भी होती है। इससे बिजली गिरने की आशंका भी बढ़ जाती है।

CG Weather Update: मौसम में बदलाव शुरू

बंगाल की खाड़ी में एक तगड़ा सिस्टम बन रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की संभावना बढ़ गई है। मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर पहले अरुणाचल प्रदेश की ओर चला गया था, जिससे प्रदेश में मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब यह बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है, जिससे ब्रेक की स्थिति समाप्त हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 12 अगस्त से प्रदेश में अच्छी बारिश शुरू होगी। मानसून ब्रेक की स्थिति अब समाप्त हो गई है और मौसम में बदलाव शुरू हो गया है।

10 सालों में रायपुर में बारिश का ट्रेंड

वर्ष - 24 घंटे में बारिश - तारीख - मासिक वर्षा
2014 - 30.8 - 5 - 189.2
2015 - 40.3 - 17 426.9
2016 - 73.4 - 6 229.3
2017 - 74 - 25 199.7
2018 - 72.7 - 27 448.3
2019 - 183.8 - 8 302.7
2020 - 152.4 - 28 448.6
2021 - 50 - 12 124.7
2022 - 118.2 - 10 426.9
2023 - 86.3 - 18 278.7
2024 65.1 07 340.1

24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश 18 अगस्त 1953 में 262.1 मिमी हुई थी।
रायपुर में 4 फीसदी कम 600.4 मिमी बारिश।

Published on:

12 Aug 2025 10:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय, अगले 5 दिन होगी बारिश, अगस्त में भारी से अतिभारी वर्षा का ट्रेंड

