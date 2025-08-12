CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय, अगले 5 दिन होगी बारिश, अगस्त में भारी से अतिभारी वर्षा का ट्रेंड

CG Weather Update: प्रदेश में पिछले 11 सालों में अगस्त में भारी से अतिभारी बारिश का ट्रेंड रहा है। इस माह औसतन 16 दिन रेनी डे होता है। जबकि रायपुर में 14 दिनों की बारिश होती है और एक माह में 334 मिमी पानी गिर जाता है। इस बार 11 दिनों में खास पानी नहीं गिरा। 1 से 11 अगस्त तक महज 42 मिमी पानी गिरा है। अगले 5 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक कम बारिश होगी। इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी।