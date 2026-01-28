पश्चिमी विक्षोभ का तगड़ा असर, उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

CG Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार को उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। वहीं, राजधानी में धुंध छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। बता दें कि अगले चार दिनों तक मध्य-दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा।