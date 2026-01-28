CG Weather Update: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी

अभी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 km ऊपर है। बीच और ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में पश्चिमी हवाओं के ऊपरी ट्रफ का एक्सिस लगभग लॉन्गिट्यूड 67 ईस्ट से लैटिट्यूड 22 नॉर्थ के उत्तर तक समुद्र तल से 5.8 km ऊपर फैला हुआ है। लगभग 135 नॉट्स की स्पीड वाली एक सबट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम नॉर्थईस्ट इंडिया में समुद्र तल से 12.6 km ऊपर फैली हुई है।