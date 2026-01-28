28 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

CG Weather Update: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Jan 28, 2026

प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज (photo source- Patrika)

प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज (photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड से राहत मिलने लगी है। आने वाले दिनों में ठंड वापस आने की उम्मीद है, लेकिन यह पहले जितनी ज़्यादा नहीं होगी। बुधवार को मौसम विभाग ने आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है। आज बिजली गिरने के भी संकेत हैं।

अगले 24 घंटों में उत्तरी इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से सूखा रहने की उम्मीद है।

CG Weather Update: हल्की वर्षा, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात

उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग और उससे सटे बिलासपुर संभाग के एक-दो जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की भी संभावना है। राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 28 और 29 जनवरी को सरगुजा संभाग और उससे सटे जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है।

ऐसी है स्थिति

अभी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर समुद्र तल से 3.1 से 4.5 km ऊपर है। बीच और ऊपरी ट्रोपोस्फीयर में पश्चिमी हवाओं के ऊपरी ट्रफ का एक्सिस लगभग लॉन्गिट्यूड 67 ईस्ट से लैटिट्यूड 22 नॉर्थ के उत्तर तक समुद्र तल से 5.8 km ऊपर फैला हुआ है। लगभग 135 नॉट्स की स्पीड वाली एक सबट्रॉपिकल पश्चिमी जेट स्ट्रीम नॉर्थईस्ट इंडिया में समुद्र तल से 12.6 km ऊपर फैली हुई है।

CG Weather Update: नया विक्षोभ करेगा प्रभावित

उत्तरी पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। 30 जनवरी की रात से एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के उत्तर-पश्चिम भारत पर असर डालने की उम्मीद है। इस आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से, 28 जनवरी को उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

अगले 24 घंटों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, इसके बाद अगले तीन दिनों में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और फिर बढ़ोतरी होगी। अगले चार दिनों में मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।

Updated on:

28 Jan 2026 09:37 am

Published on:

28 Jan 2026 09:35 am

CG Weather Update: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी

