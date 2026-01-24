24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं…

CG Weather Change: प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड का अहसास अभी बरकरार है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 24, 2026

CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं...(photo-patrika)

CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में जनवरी महीने में ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड का अहसास अभी बरकरार है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा।

CG Weather Update: रात में हल्की ठंड, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा

मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक है। दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है।

आसमान साफ, हवा की रफ्तार धीमी

दिनभर राजधानी में आसमान लगभग साफ रहा। बादलों की मौजूदगी महज 10 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की औसत गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही। शहर में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।

दुर्ग सबसे गर्म, अंबिकापुर सबसे ठंडा

प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। दुर्ग में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रहा, जो सबसे कम रहा। बिलासपुर, पेंड्रारोड, जगदलपुर और राजनांदगांव में भी मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है।

मौसम प्रणाली सक्रिय, फिर भी बारिश के आसार नहीं

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पाकिस्तान के आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र और ऊपरी हवा के सिस्टम का फिलहाल छत्तीसगढ़ पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। प्रदेश में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।

रायपुर में सुबह हल्की धुंध की संभावना

स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक रायपुर शहर में शनिवार सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 08:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पत्रकारों के दल ने किया अध्ययन भ्रमण, खुशियों भरी मुस्कान के साथ जताया मुख्यमंत्री का आभार

पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पत्रकारों के दल ने किया अध्ययन भ्रमण, खुशियों भरी मुस्कान के साथ जताया मुख्यमंत्री का आभार
रायपुर

असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन

असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली, पहली बार सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में एक साथ इंटरव्यू, जल्दी करें आवेदन
रायपुर

CG Vyapam:व्यापमं ने टेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

CG Vyapam:व्यापमं ने टेट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में निकायों को अब वार्षिक आय के आधार पर मिलेगी ग्रेडिंग, राज्य सरकार ने किया नियमों में बदलाव

CG News: छत्तीसगढ़ में निकायों को अब वार्षिक आय के आधार पर मिलेगी ग्रेडिंग, राज्य सरकार ने किया नियमों में बदलाव
समाचार

CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा

CG News: स्वास्थ्य मंत्री से मिले एनएचएम कर्मचारी, 6 मांगों के निराकरण का भरोसा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.