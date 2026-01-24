CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में जनवरी महीने में ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड का अहसास अभी बरकरार है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा।