CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं…

CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं...(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में जनवरी महीने में ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड का अहसास अभी बरकरार है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक है। दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि सुबह और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है।
दिनभर राजधानी में आसमान लगभग साफ रहा। बादलों की मौजूदगी महज 10 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा की औसत गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही। शहर में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। दुर्ग में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री रहा, जो सबसे कम रहा। बिलासपुर, पेंड्रारोड, जगदलपुर और राजनांदगांव में भी मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पाकिस्तान के आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र और ऊपरी हवा के सिस्टम का फिलहाल छत्तीसगढ़ पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। प्रदेश में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक रायपुर शहर में शनिवार सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
