अगर आप भी अपने बच्चों को देते हैं ये टैबलेट.. तो हो जाएं सावधान! नहीं तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

कंपनी की 400 एमजी की टैबलेट, जिसका बैच नंबर पीजीटी 25451, पीजीटी 25450, पीजीटी 25480, पीजीटी 25229 को अस्पतालों में भेजने से पहले राज्य औषधि परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला में जांच कराई गई। जांच में यह टैबलेट खरी नहीं उतरी। इसलिए कॉर्पोरेशन ने ब्लैकलिस्टेड करने का नोटिस दिया है। कंपनी का जवाब आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।