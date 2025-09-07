Patrika LogoSwitch to English

अगर आप भी अपने बच्चों को देते हैं ये टैबलेट.. तो हो जाएं सावधान! नहीं तो उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

CGMSC: दिल्ली की एफी पैरेंटेरल्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की कृमिनाशक टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 एमजी के 4 बैच घटिया निकले हैं। कालीबाड़ी स्थित लैब में सैंपल फेल होने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का नोटिस दिया गया है। यह नोटिस सीजीएमएससी ने दिया है। CGMSC: इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध पिछले माह अस्पतालों से मिली

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 07, 2025

एल्बेंडाजोल टैबलेट निकली घटिया (Photo source- Patrika)
एल्बेंडाजोल टैबलेट निकली घटिया (Photo source- Patrika)

CGMSC: दिल्ली की एफी पैरेंटेरल्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की कृमिनाशक टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 एमजी के 4 बैच घटिया निकले हैं। कालीबाड़ी स्थित लैब में सैंपल फेल होने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का नोटिस दिया गया है। यह नोटिस सीजीएमएससी ने दिया है।

CGMSC: इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

पिछले माह अस्पतालों से मिली शिकायत के बाद सीजीएमएससी ने अस्पतालों से दवा का स्टॉक वापस मंगा लिया था। यही नहीं इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ये टैबलेट छोटे बच्चों के पेट में कृमि मारने का काम आती है।

कंपनी की 400 एमजी की टैबलेट, जिसका बैच नंबर पीजीटी 25451, पीजीटी 25450, पीजीटी 25480, पीजीटी 25229 को अस्पतालों में भेजने से पहले राज्य औषधि परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला में जांच कराई गई। जांच में यह टैबलेट खरी नहीं उतरी। इसलिए कॉर्पोरेशन ने ब्लैकलिस्टेड करने का नोटिस दिया है। कंपनी का जवाब आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दवा कॉर्पोरेशन को घटिया क्वालिटी की दवा भेजी जा रही

CGMSC: सीजीएमएससी से सप्लाई दवाइयां जैसे टेबलेट, सीरप, किट, ब्लेड व इंजेक्शन लगातार घटिया निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि लैब में जांच कराने के बाद भी दवाइयों का उपयोग के लायक नहीं रहना, कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की ये टैबलेट आखिर क्यों घटिया निकल रही है। क्या दवा कॉर्पोरेशन का क्वालिटी कंट्रोल विभाग क्वालिटी को लेकर उदासीन है। जानकारों का कहना है कि सख्त कानून नहीं होने के कारण दवा निर्माता या सप्लायर कंपनी बच जाते हैं। इसलिए दवा कॉर्पोरेशन को घटिया क्वालिटी की दवा भेजी जा रही है।

