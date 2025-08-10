660 करोड़ का मेडिकल घोटाला… ईडी की पूछताछ में वरिष्ठ अफसरों और कंपनियों के गठजोड़ का बड़ा खुलासा

इसके बाद जांच का दायरा तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्व में पदस्थ अफसर को जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जाता है कि उक्त सभी को समंस जारी कर पूछताछ के साथ बयान दर्ज किया जा रहा है। उक्त लोगों की सीजीएमएससीएल के डायग्नोस्टिक आपूर्ति करने वाले मोक्षित कॉर्प, सीबी कॉर्पोरेशन, रेकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम (पंचकूला), श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीजीएमएससीएल तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खरीद धोखाधड़ी में सह-साजिशकर्ता में शामिल होने के इनपुट मिले हैं।