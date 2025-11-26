CGPSC 2025 के नोटिफिकेशन जारी.. 238 पदों पर होगी भर्ती, 1 दिसंबर से भरे जाएंगे फॉर्म

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Photo Patrika)
CGPSC Notification 2025: राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। 17 विभागों के लिए कुल 238 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इनमें CMO के 29, डिप्टी कलेक्टर 14 और राज्य पुलिस के 28 पद शामिल है। ( CG News) बता दें कि सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के हैं। CGPSC 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
पीएससी की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए यह परीक्षा फॉर्म निशुल्क भरे जाएंगे जबकि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क देना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूर्ण करने की अपील की है।
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य 31 दिसंबर दोपहर 12:00 बजे से 2 दिसंबर रात 11:59 तक निशुल्क किया जाएगा। 3 दिसंबर दोपहर 12:00 बजे से 5 दिसंबर रात 11:59 तक के 500 रुपए शुल्क के साथ त्रुटि सुधार किया जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि इच्छुक अभ्यार्थी अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही पूरे दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करें।
राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा तीन चरणों से होकर गुजरती है। पहले प्रारंभिक फिर मुख्य परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू। आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को होगी। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 16, 17, 18 एवं 19 मई 2026 है। वहीं अंतिम इंटरव्यू की तिथि आयोग मुख्य परीक्षा के परिणाम आने के बाद जारी करती है।
