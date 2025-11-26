CGPSC 2025 के नोटिफिकेशन जारी.. 238 पदों पर होगी भर्ती, 1 दिसंबर से भरे जाएंगे फॉर्म

CGPSC Notification 2025: राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। 17 विभागों के लिए कुल 238 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इनमें CMO के 29, डिप्टी कलेक्टर 14 और राज्य पुलिस के 28 पद शामिल है। ( CG News) बता दें कि सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के हैं। CGPSC 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।