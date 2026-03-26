CGPSC Prelims Result: CGPSC 2025 प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, 3921 अभ्यर्थी मेंस के लिए चयनित

जारी परिणाम के अनुसार, इस वर्ष कुल 3921 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये सभी अभ्यर्थी अब परीक्षा के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा (मेंस) में शामिल होंगे। आयोग द्वारा मेंस परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक यह परीक्षा 16 मई से 19 मई 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। आयोग ने रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर, जन्मतिथि, श्रेणी (कैटेगरी) और कटऑफ अंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं।