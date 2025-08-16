CGPSC ने भर्ती परीक्षा के लिए की नई गाइडलाइन जारी, वेबसाइट पर देखें...

निर्देशों के मुताबिक काले, गहरे हरे, नीले जैसे गहरे रंग के कपड़े पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जूते पहनकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे और महिलाओं को ऊंची हील्स की सैंडल पहनने से भी रोका गया है। कार्गो पैंट, डिजाइनर कपड़े और हाफ शॉर्ट्स-टीशर्ट जैसी ड्रेस भी वर्जित होगी। महिला उम्मीदवारों को आधी बांह के सलवार सूट या ब्लाउज पहनकर ही केंद्र आना होगा।