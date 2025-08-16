Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CGPSC ने भर्ती परीक्षा के लिए की नई गाइडलाइन जारी, वेबसाइट पर देखें…

CGPSC News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 16, 2025

CGPSC ने भर्ती परीक्षा के लिए की नई गाइडलाइन जारी, वेबसाइट पर देखें...
CGPSC ने भर्ती परीक्षा के लिए की नई गाइडलाइन जारी, वेबसाइट पर देखें...

CGPSC News: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड संबंधी नई गाइडलाइन जारी की है। इन निर्देशों के अनुसार, महिला और पुरुष उम्मीदवारों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा। विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र और नाक की बाली पहनने की अनुमति दी गई है।

CGPSC News: किन कपड़ों पर रहेगी रोक

निर्देशों के मुताबिक काले, गहरे हरे, नीले जैसे गहरे रंग के कपड़े पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जूते पहनकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे और महिलाओं को ऊंची हील्स की सैंडल पहनने से भी रोका गया है। कार्गो पैंट, डिजाइनर कपड़े और हाफ शॉर्ट्स-टीशर्ट जैसी ड्रेस भी वर्जित होगी। महिला उम्मीदवारों को आधी बांह के सलवार सूट या ब्लाउज पहनकर ही केंद्र आना होगा।

आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा देने के अभ्यर्थी (Photo source- Patrika)

परीक्षा केंद्र में प्रवेश नियम

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा जांच में समय मिल सके। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन

नई गाइडलाइन CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी वहां जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नकल की घटनाओं के बाद सख्ती

हाल ही में बिलासपुर में हुई परीक्षा के दौरान एक युवती को हाइटेक उपकरणों की मदद से नकल करते पकड़ा गया था। वह ढीले कपड़ों में परीक्षा केंद्र में गई थी और उपकरण अपने कपड़ों व शरीर से चिपकाए हुए थी। इसी तरह की घटनाओं को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CGPSC ने नए ड्रेस कोड नियम लागू किए हैं।

