CGPSC Recruitment 2024: 246 पदों के लिए आवेदन शुरू, इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई, फटाफट देखें Details

वहीं, राज्य सेवा परीक्षा 2024 की मुय परीक्षा में इस बार कुछ बदलाव की संभावना है। सीजीपीएससी पिछले कई वर्षों से संविधान दिवस पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। 246 पदों में सामान्य के 96, अजा के 34, अजजा के 85 और अपिव के 31 पद शामिल हैं। सीजीपीएससी की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अपने आवेदन 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 30 दिसंबर रात्रि 11.59 बजे तक भर सकते हैं।

How to apply for CGPSC SSE 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती में कैसे करें आवेदन? सबसे पहले, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर राज्य सेवा परीक्षा (SSE) 2024 आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

यहां से आप एक नए पेज पर पहुंचेंगे, जहां आवेदन फॉर्म भरकर भुगतान करें।

फॉर्म भरने के बाद सब्मिट बटन क्लिक करके आवेदन फॉर्म अपने पास सेव कर लें। भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी निकाल लें।