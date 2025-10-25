Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Indian Railway: रायपुर से गुजरेगी चर्लपल्लि बरौनी छठ पूजा ट्रेन, इस में एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-3 कोच

Indian Railway: गाड़ी संख्या 07093 चर्लपल्लि से 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे निकलेगी, जो कि रात 1.50 बजे रायपुर स्टेशन होते हुए तीसरे दिन सुबह 5 बजे बरौनी पहुंचेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 25, 2025

Indian Railway: रायपुर से गुजरेगी चर्लपल्लि बरौनी छठ पूजा ट्रेन, इस एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-3 कोच

Indian Railway: छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़-भाड़ को देखते हुए रेलवे ने चर्लपल्लि व बरौनी के बीच छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई है। एक फेरे के लिए चलने वाली यह ट्रेन गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर से होकर चलेगी। गाड़ी संख्या 07093 चर्लपल्लि से 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे निकलेगी, जो कि रात 1.50 बजे रायपुर स्टेशन होते हुए तीसरे दिन सुबह 5 बजे बरौनी पहुंचेगी।

वहीं, गाड़ी संख्या 07094 बरौनी से 27 अक्टूबर को सुबह 9.30 बजे निकलेगी, जो कि अगले दिन सुबह 7.35 बजे रायपुर स्टेशन आएगी। यह ट्रेन रात 8 बजे चर्लपल्लि पहुंचेगी। इस गाड़ी में कुल 21 कोच हैं।

छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन 08760/08761 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा दी है। यह सुविधा ट्रेन 08760 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन फेस्टिवल एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर को ट्रेन 08761 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल में 27 अक्टूबर को उपलब्ध रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 10:33 am

Published on:

25 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railway: रायपुर से गुजरेगी चर्लपल्लि बरौनी छठ पूजा ट्रेन, इस में एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-3 कोच

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Rajyoutsav 2025: 1 नवंबर से शुरू हो रहा राज्योत्सव, 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू

Rajyoutsav 2025: 1 नवंबर से शुरू हो रहा राज्योत्सव, 5 बॉलीवुड सिंगर के साथ 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकार बिखेरेंगे जादू
रायपुर

CG News: एनआईटी के इन्क्यूबेशन सेंटर में 15 नए स्टार्टअप आइडिया, रास्ते बताने के साथ ही लोकेशन तक पहुंचाने में भी मदद करेगा चश्मा

CG News: एनआईटी के इन्क्यूबेशन सेंटर में 15 नए स्टार्टअप आइडिया, रास्ते बताने के साथ ही लोकेशन तक पहुंचाने में भी मदद करेगा चश्मा
रायपुर

Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली

Raipur News: रायपुर में 5 साल में दोगुना हुआ क्राइम, जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली
रायपुर

Raipur News: भाजपा नेता की कार से महंगे गिट चोरी, ढूंढ रही पुलिस नहीं मिला कोई सुराग

Raipur News: भाजपा नेता की कार से महंगे गिट चोरी, ढूंढ रही पुलिस नहीं मिला कोई सुराग
रायपुर

Raipur News: खुदकुशी करने से पहले विवाहिता ने वीडियो बनाकर अपनी मां को भेजा, महिला के पति सहित चार को भेजा जेल

Raipur News: खुदकुशी करने से पहले विवाहिता ने वीडियो बनाकर अपनी मां को भेजा, महिला के पति सहित चार को भेजा जेल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.