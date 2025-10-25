Indian Railway: रायपुर से गुजरेगी चर्लपल्लि बरौनी छठ पूजा ट्रेन, इस में एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी-3 कोच

Indian Railway: छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़-भाड़ को देखते हुए रेलवे ने चर्लपल्लि व बरौनी के बीच छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई है। एक फेरे के लिए चलने वाली यह ट्रेन गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर से होकर चलेगी। गाड़ी संख्या 07093 चर्लपल्लि से 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे निकलेगी, जो कि रात 1.50 बजे रायपुर स्टेशन होते हुए तीसरे दिन सुबह 5 बजे बरौनी पहुंचेगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 07094 बरौनी से 27 अक्टूबर को सुबह 9.30 बजे निकलेगी, जो कि अगले दिन सुबह 7.35 बजे रायपुर स्टेशन आएगी। यह ट्रेन रात 8 बजे चर्लपल्लि पहुंचेगी। इस गाड़ी में कुल 21 कोच हैं।
छठ पर्व को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन 08760/08761 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा दी है। यह सुविधा ट्रेन 08760 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन फेस्टिवल एक्सप्रेस में 26 अक्टूबर को ट्रेन 08761 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग फेस्टिवल स्पेशल में 27 अक्टूबर को उपलब्ध रहेगी।
